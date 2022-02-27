Вучич заявил, что визит Патрушева в Белград отменили

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белград планировался, но был отменен.

Тем самым он опроверг утверждения о том, что Патрушев якобы совершил тайный визит в Белград на самолете президента Сербии. "Господин Патрушев должен был приехать в Белград, об этом было уведомлено 10 дней назад. Этот визит был отменен, господин Патрушев не был и не приедет в Белград, но для тех, кто лжет и обманывает общественность, нет ничего святого, и не сомневайтесь, они продолжат", - заявил сербский лидер.

Ранее, 21 февраля, газета "Вечерне новости" сообщила, что Патрушев посетит Сербию 28 февраля и встретится с Вучичем. С российской стороны сообщений о планах проведения такого визита не было.