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Вучич заявил, что визит Патрушева в Белград отменили

Тем самым президент Сербии опроверг утверждения о том, что секретарь Совета безопасности РФ якобы совершил тайный визит в Белград на его самолете

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белград планировался, но был отменен.

Тем самым он опроверг утверждения о том, что Патрушев якобы совершил тайный визит в Белград на самолете президента Сербии. "Господин Патрушев должен был приехать в Белград, об этом было уведомлено 10 дней назад. Этот визит был отменен, господин Патрушев не был и не приедет в Белград, но для тех, кто лжет и обманывает общественность, нет ничего святого, и не сомневайтесь, они продолжат", - заявил сербский лидер.

Ранее, 21 февраля, газета "Вечерне новости" сообщила, что Патрушев посетит Сербию 28 февраля и встретится с Вучичем. С российской стороны сообщений о планах проведения такого визита не было.

Теги
СербияВучич, Александар
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