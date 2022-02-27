На Украине выпустят из тюрем экс-военных для участия в боевых действиях

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинские власти выпускают из мест лишения свободы бывших военнослужащих, изъявивших желание вернуться на службу. Об этом в воскресенье рассказал изданию " Общественное " прокурор офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей или уже отбывают наказание по всей стране", - заявил прокурор. По его словам, в отношении большинства желающих вопрос еще согласовывается. При этом учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние, добавил Синюк.

Вместе с тем "Общественное" утверждает, что из-под стражи уже отпустили Сергея Торбина, осужденного за организацию нападения на общественного деятеля Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой, а позже она скончалась в больнице. Отмечается, что ему разрешили взять себе в группу еще около десяти человек из числа осужденных. Также из-под стражи освобожден бывший военнослужащий, осужденный за убийство мирного жителя.

Ранее в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве за два дня раздали 18 тысяч автоматов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.