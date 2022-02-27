Правительство Швейцарии намерено обсудить санкции в отношении России по SWIFT

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Правительство Швейцарии обсудит вопрос о поддержке санкций Евросоюза в отношении России, касающихся отключения некоторых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш. Он дал понять, что Берн еще не выработал позицию по этому вопросу.

"Не могу комментировать это на настоящий момент. Швейцарское правительство скоро проведет обсуждение и примет решение", - сказал Майенфиш, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

В пятницу Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, ввела ограничения в отношении России, запретив финансовым посредникам "устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и 4 предприятиями" из РФ, в отношении которых были введены санкции со стороны ЕС.

В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Кроме того, Запад угрожает принятием новых ограничительных мер.