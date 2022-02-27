В МИД Швейцарии не комментируют сообщения СМИ о проведении встречи по Украине в Женеве

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. МИД Швейцарии не комментирует сообщения СМИ о возможном проведении 28 февраля - 1 марта в Женеве встречи по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Андреас Хеллер.

"На настоящий момент мы ничего не можем сказать по этой теме", - отметил Хеллер, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Как сообщил ранее в воскресенье информационный портал 20 Minuten, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, являющийся главой МИД своей страны, "находится в контакте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и украинским президентом Владимиром Зеленским", и цель состоит в "достижении прекращения огня" на Украине. При этом с просьбой о проведении "мирной конференции" по Украине, по данным швейцарской газеты Tages-Anzeiger, к Кассису обратился Зеленский в субботу во время телефонного разговора.

В Женеве 28 февраля открывается 49-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Объявлено, что в ней примет участие Сергей Лавров. Его выступление на сессии намечено на 1 марта, а 28 февраля на форуме выступит Иньяцио Кассис. По мнению швейцарских СМИ, проведение сессии СПЧ "могло бы предоставить возможность" для обсуждения вопросов, касающихся будущей мирной конференции по Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.