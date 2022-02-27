Зеленский сообщил, что поговорил с Лукашенко

"Поговорил с Александром Лукашенко", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Лукашенко до этого заявил, что пытался связаться с Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. По словам Лукашенко, в Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия. Он отмечал, что Киев предлагал российской стороне в том числе Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку в качестве места встречи.