Пушилин заявил, что суд над украинскими военными преступниками может пройти в Минске

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что местом проведения суда над украинскими военными преступниками может стать Минск. При этом он исключил, что процесс над ними будет проходить в Гааге.

"Военных преступников, которые не успеют сбежать, не успеют спрятаться, ждет суд. Где он будет? Точно не Гаага, возможно, Минск. Такая идея прозвучала. Тех, что были пособниками, явными пособниками. Они понимают всю ситуацию и будут скрываться, я в этом уверен", - сказал он в воскресенье в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Нашим людям, которые потеряли своих близких, будет крайне сложно в каких-то моментах оставаться гуманными. Те люди, наши люди, которые видели пытки, издевательства все эти годы над своими близкими", - добавил глава ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.