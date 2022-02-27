В правительстве Ирландии заявили, что обсуждают возможность высылки из страны посла РФ

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Ирландии рассматривает возможность высылки посла РФ в Дублине Юрия Филатова после начала российской специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщил замминистра иностранных дел республики, курирующий отношения со странами Европы, Томас Бирн.

"Это обсуждается, без сомнений. Но [решение] будет принято на европейском уровне. Оно будет иметь гораздо больший эффект, если будет принято совместно. Мы должны учитывать ряд моментов: необходимо держать открытыми линии коммуникации и быть уверенными в том, что наши собственные дипломаты в России не будут вышвырнуты. В таком случае мы будем в проигрыше, будет [трудно] оказывать услуги ирландским гражданам или любым другим гражданам стран ЕС, которые могут находиться там [в России]", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что Дублин может выслать из страны ряд российских дипломатов в рамках очередного пакета санкций ЕС против РФ, однако эти меры не будут направлены против самого Филатова. В субботу порядка 40 представителей правящей партии "Фианна фойл", заседающих в ирландском парламенте и Европарламенте, подписали петицию с призывом выслать из республики главу российской дипмиссии.

С подобными лозунгами также выступила оппозиция в Великобритании. Представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии утверждают, что присутствие посла РФ в Лондоне Андрея Келина является неприемлемым в связи с российской операцией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.