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Военная операция на Украине

В правительстве Ирландии заявили, что обсуждают возможность высылки из страны посла РФ

Такое решение будет иметь гораздо больший эффект, если будет принято совместно на европейском уровне, отметил замминистра иностранных дел республики Томас Бирн, курирующий отношения со странами Европы

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Ирландии рассматривает возможность высылки посла РФ в Дублине Юрия Филатова после начала российской специальной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщил замминистра иностранных дел республики, курирующий отношения со странами Европы, Томас Бирн.

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"Это обсуждается, без сомнений. Но [решение] будет принято на европейском уровне. Оно будет иметь гораздо больший эффект, если будет принято совместно. Мы должны учитывать ряд моментов: необходимо держать открытыми линии коммуникации и быть уверенными в том, что наши собственные дипломаты в России не будут вышвырнуты. В таком случае мы будем в проигрыше, будет [трудно] оказывать услуги ирландским гражданам или любым другим гражданам стран ЕС, которые могут находиться там [в России]", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что Дублин может выслать из страны ряд российских дипломатов в рамках очередного пакета санкций ЕС против РФ, однако эти меры не будут направлены против самого Филатова. В субботу порядка 40 представителей правящей партии "Фианна фойл", заседающих в ирландском парламенте и Европарламенте, подписали петицию с призывом выслать из республики главу российской дипмиссии.

С подобными лозунгами также выступила оппозиция в Великобритании. Представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии утверждают, что присутствие посла РФ в Лондоне Андрея Келина является неприемлемым в связи с российской операцией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
ИрландияРоссияВоенная операция на Украине
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