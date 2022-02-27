В Минске подтвердили, что Лукашенко поговорил по телефону с Зеленским

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор в воскресенье.

"Телефонный разговор, действительно, состоялся", - подтвердила агентству БелТА пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Другие подробности не приводятся.

В воскресенье Лукашенко заявил, что ранее пытался связаться с Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. По его словам, в Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.