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Военная операция на Украине
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В Минске подтвердили, что Лукашенко поговорил по телефону с Зеленским

Президент Белоруссии ранее заявил, что пытался связаться со своим украинским коллегой, чтобы убедить его сесть за стол переговоров

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор в воскресенье.

"Телефонный разговор, действительно, состоялся", - подтвердила агентству БелТА пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Другие подробности не приводятся.

В воскресенье Лукашенко заявил, что ранее пытался связаться с Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. По его словам, в Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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