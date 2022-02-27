Глава "Альтернативы для Германии" призвал не забывать вклад России в объединение Германии

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Германии не должны забывать вклад России в развитие Европы и объединение Германии, нужно поддерживать диалог с Москвой. Об этом заявил в воскресенье лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, выступая на экстренном заседании Бундестага по событиям на Украине.

"Россия также является частью европейского дома, как и Украина", - сказал он. "Как раз в эти дни мы не должны забывать о вкладе, который Россия внесла для Германии и Европы", - призвал Хрупалла, напомнив, что действия Москвы "сделали возможным объединение Германии". "Мы благодарны России за это до сих пор", - добавил он.

"Взаимные обвинения не будут способствовать поиску решения", - подчеркнул Хрупалла. "Я призываю сохранять холодной голову", - сказал он. "Правительство, соберите всех партнеров за одним столом переговоров, разработайте план для общего будущего европейского континента. Мы должны оставаться в диалоге", - отметил Хрупалла. Он напомнил, что следствием обострения отношений с Россией уже стали рост на энергоносители и инфляция. Лидер АдГ выступил против поставок оружия Украине.

Хрупалла также назвал недопустимой ситуацию, когда власти Мюнхена потребовали от известного российского дирижера Валерия Гергиева до 28 февраля заявить о своей позиции по событиям на Украине и дистанцироваться от политики Москвы - лишь "потому, что он является россиянином". В противном случае Гергиеву пригрозили лишением должности художественного руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, указал лидер АдГ. "Это неслыханно", - заявил Хрупалла.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.