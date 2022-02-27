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Военная операция на Украине

Украина закроет пункты пропуска на границе с РФ, Белоруссией и Приднестровьем

В Госпогранслужбе отметили, что при этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию страны

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украина с 28 февраля закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией, а также на приднестровском участке границы с Молдавией. Об этом в воскресенье сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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"С 00 часов 00 минут (01:00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

При этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию страны, добавили в Госпогранслужбе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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