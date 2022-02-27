Чешский кабмин одобрил передачу Украине вооружения на €16,2 млн

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии на своем заседании в воскресенье одобрило безвозмездную передачу ВС Украины военного материала на сумму 400 млн крон (примерно €16,2 млн). Об этом сообщила министр обороны республики Яна Чернохова, выступая по Чешскому телевидению.

"Правительство одобрило дарение военного материала на сумму 400 млн крон в качестве помощи Украине", - сказала она, отказавшись по соображениям безопасности конкретизировать, о каких именно поставках идет речь. "Речь не идет о легком [стрелковом] оружии", - отметила Чернохова. Она проинформировала, что первый поезд с поставками чешского оружия для ВС Украины прибыл в воскресенье к месту назначения. В нем, как ранее сообщало Минобороны, находятся пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы. Максимально через "пару часов", согласно Черноховой, это оружие будет распределено между украинскими военнослужащими.

Глава Минобороны намерена в ближайшее время встретиться с представителями чешских оружейных компаний. Они предложили кабмину для отправки на Украину изготовленное на их заводах оружие на сумму в один млрд крон (около €40,5 млн). Встреча запланирована на 16:00 (18:00 мск).

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на последовавшей по итогам заседания кабмина пресс-конференции сказал, что новая поставка оружия в самое ближайшее время может поступить к ВС Украины. "Мы готовы поставить этот военный материал на Украину в течение ближайших часов. Соответствующие шаги уже предпринимаются", - сказал Фиала. Он уточнил, что "это иной тип оружия, отправку которого мы одобряли ранее. Речь не идет о легком [стрелковом] оружии".

Представители властей на пресс-конференции также заверили жителей республики, что если РФ прекратит поставки нефти и газа, то Чехия будет получать сырье из других источников для замены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.