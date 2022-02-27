В Белоруссии заявили, что украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с Россией

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Делегация Украины выезжает в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", - сообщил Воскресенский, комментарий которого опубликован в телеграм-канале Белпрессцентра.

Как уточнил Воскресенский, информацию он получил от "участника и свидетеля" разговора двух президентов.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что президенты двух стран провели разговор.

В воскресенье Лукашенко заявил, что ранее пытался связаться с Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. По его словам, в Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.