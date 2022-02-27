Группа сотрудников российских СМИ попала под обстрел в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Группа сотрудников российских средств массовой информации попала в воскресенье под обстрел со стороны украинских войск на территории Донбасса, освобождаемой силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых ведомствах республики.

"Журналисты попали под обстрел в прифронтовом районе на южном участке фронта. По предварительным данным, огонь велся из РСЗО. Все живы-здоровы", - сказал собеседник, сопровождавший журналистов.

По его словам, в состав группы, попавшей под обстрел, входили сотрудники РИА Новости и других СМИ. Подробности инцидента уточняются.

Как уточнило Донецкое агентство новостей со ссылкой на свои источники, группа представителей СМИ, среди которых были журналисты из ДНР, России, Италии и Франции, попали под обстрел в недавно освобожденном селе Николаевка на юге ДНР. По информации агентства, в ней были съемочные группы каналов "Звезда", НТВ, "Оплот", а также "Первого республиканского телеканала" ДНР, корреспонденты РИА Новости, итальянский журналист Виторио Ранжелони и французские документалисты.

Сообщается, что украинские силовики дважды прицельно нанесли удары из реактивной системы залпового огня, часть снарядов разорвалась в районе дороги, по которой перед этим ехали журналисты. Осколками боеприпасов посекло несколько машин. Раненых нет, все журналисты эвакуированы в безопасное место.

Николаевка расположена примерно в 25 км к югу от Донецка. Утром 25 февраля Народная милиция ДНР сообщила об освобождении этого села.