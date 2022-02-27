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Лукашенко предложил Путину немного по времени перенести переговоры с Украиной

Президент РФ поддержал предложение белорусского коллеги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в переговорах с Украиной, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время.

"После телефонного разговора с президентом Украины Александр Лукашенко обратился к президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации из Украины", - сообщает в воскресенье агентство БелТА.

В сообщении отмечается, что Путин предложение белорусского коллеги поддержал.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия
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