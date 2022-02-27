Германия приветствует решение Японии участвовать в санкциях против России

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Германия приветствует решение властей Японии присоединиться к введению экономических санкций против России. Об этом заявил в воскресенье журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы приветствуем и поддерживаем быстрое решение премьер-министра Японии [Фумио] Кисиды присоединиться к общему заявлению от 26 февраля о введении новых рестриктивных экономических мер против России", - отметил он.

Ранее в воскресенье Кисида заявил, что Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.