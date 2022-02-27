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Совместное заявление стран G7.
Совместное заявление стран G7.
Совместное заявление стран G7.
Совместное заявление стран G7.
Совместное заявление стран G7.
Обновлено 

Совместное заявление стран G7. Основные положения

© Maxx-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) 27 февраля сделали совместное заявление. ТАСС собрал его основные положения.

  • ​​​​​​​G7 собирается отключить некоторые российские банки от SWIFT. Страны "семерки" рассчитывают, что данная мера позволит ограничить способность банков "действовать в глобальном масштабе"
  • "Семерка" может ввести ограничительные меры в отношении Банка России. В G7 считают, что это помешает ЦБ РФ использовать свои международные резервы так, чтобы уменьшить эффект санкций.
  • Группа семи намерена ограничить возможности получения россиянами "золотых паспортов".
  • G7 планирует создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против РФ.
  • Будут проведены "инвентаризация и замораживание авуаров физических лиц и предприятий, которые подверглись санкциям в странах "семерки".
  • Участники группы намерены также "применить санкции и иные меры финансового характера к чиновникам и представителям российской элиты, близким к правительству, а также в отношении их семей".
  • Страны G7 договорились усилить координацию для борьбы с "дезинформацией и другими формами гибридной войны".
Теги
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