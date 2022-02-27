Совместное заявление стран G7. Основные положения

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) 27 февраля сделали совместное заявление. ТАСС собрал его основные положения.
- G7 собирается отключить некоторые российские банки от SWIFT. Страны "семерки" рассчитывают, что данная мера позволит ограничить способность банков "действовать в глобальном масштабе"
- "Семерка" может ввести ограничительные меры в отношении Банка России. В G7 считают, что это помешает ЦБ РФ использовать свои международные резервы так, чтобы уменьшить эффект санкций.
- Группа семи намерена ограничить возможности получения россиянами "золотых паспортов".
- G7 планирует создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против РФ.
- Будут проведены "инвентаризация и замораживание авуаров физических лиц и предприятий, которые подверглись санкциям в странах "семерки".
- Участники группы намерены также "применить санкции и иные меры финансового характера к чиновникам и представителям российской элиты, близким к правительству, а также в отношении их семей".
- Страны G7 договорились усилить координацию для борьбы с "дезинформацией и другими формами гибридной войны".