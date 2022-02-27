Офис Зеленского подтвердил, что встреча с РФ пройдет на украинско-белорусской границе

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что встреча украинской и российской делегаций пройдет без предварительных условий на границе Украины и Белоруссии в районе реки Припять.

"Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - говорится в сообщении.

Как утверждают в офисе, президент Белоруссии "Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время приезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

Ранее в воскресенье белорусское агентство БелТА сообщило, что переговоры делегаций России и Украины пройдут на белорусско-украинской границе. По его данным, после телефонного разговора с Зеленским Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести встречу на чуть более позднее время в связи с задержкой делегации с Украины. В сообщении отмечается, что Путин предложение белорусского коллеги поддержал.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть любые другие города, но не белорусские, так как с территории республики, по его словам, ведутся агрессивные действия.