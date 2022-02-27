Советник главы МВД Украины утверждает, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава политического совета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Об этом заявил в воскресенье внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Медведчук сбежал из-под домашнего ареста", - написал он в Telegram-канале.

Виктору Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).