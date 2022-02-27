МИД Украины опроверг, что Киев на переговорах с РФ представит замглавы ведомства Точицкий

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины опровергло, что украинскую делегацию на переговорах с РФ будет представлять замглавы ведомства Николай Точицкий. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко, комментируя соответствующие сообщения украинских СМИ

"Украина открыта для переговоров для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал он в воскресенье в Twitter.

Ранее сегодня украинское издание "Зеркало недели" и "Украинская правда" сообщили, что Точицкий будет представлять делегацию.

Ранее депутат Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что делегация уже выехала на переговоры с Россией, которые, как заявил офис украинского президента, состоятся без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. "Тут недолго ехать. Я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие минуты", - сказал он. Переговоры с украинской стороны, по его словам, будут вести представители офиса президента и министерства иностранных дел. "В ближайшее время будет заявление президента о каких-то договоренностях", - сказал он и выразил убеждение, что украинская делегация не пойдет на "компромиссы относительно территориальной целостности".