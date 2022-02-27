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Военная операция на Украине

В центре Мадрида прошла антивоенная демонстрация

К акции присоединились 35 тыс. человек
Мадрид REUTERS/Jon Nazca
Описание
Мадрид
© REUTERS/Jon Nazca

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Антивоенная демонстрация состоялась в воскресенье в центре испанской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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По данным представительства испанского правительства в Мадриде, к акции присоединились 35 тыс. человек. Демонстрация началась примерно в 12:00 по местному времени (14:00 мск) на площади Колумба. Собравшиеся устроили шествие до другой площади Мадрида - Сибелес. Участники манифестации выражали свою поддержку Украине, многие также принесли с собой флаги этой страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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ИспанияВоенная операция на Украине
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