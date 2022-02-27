Посол ФРГ в Киеве: Германия коренным образом меняет политику в отношении России

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Берлин коренным образом меняет свою политику в отношении России.

"Мы уже через 24 часа [после вторжения на Украину] коренным образом поменяли политику в отношении России. И это не конец изменений в немецкой политике", - сказала посол в воскресенье в эфире канала "Украина 24".

Как отметила дипломат, "нам сейчас нужно совсем по-другому действовать против России". По ее словам, Берлин уже с понедельника начнет поставки летального оружия Украине. "Уже завтра [28 февраля] мы начинаем поставки летального оружия Украине", - подчеркнула Фельдгузен.

Также она сообщила, что Берлин хочет диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от РФ. "Мы [Германия] намерены диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от газа Российской Федерации. Мы намерены это сделать достаточно быстро", - сказала она.

Дипломат отметила, что сейчас уже никто не ведет речь о газопроводе "Северный поток - 2". "Процесс его сертификации остановлен. О "Северном потоке - 2" уже никто не говорит. И что с ним будет в будущем, никто не знает", - подчеркнула она.

В субботу посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов, девять гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. Ранее в тот же день правительство ФРГ объявило, что страна отправит властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

До настоящего времени Германия придерживалась давней практики не разрешать ввоз летального оружия, находящегося под ее контролем, в зону конфликта. Ранее правительство Нидерландов приняло решение "как можно скорее" отправить на Украину 200 ракет Stinger.