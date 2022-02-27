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Испания закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний

США, ЕС, Великобритания, а также другие государства ранее заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Испания объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний. Об этом в воскресенье сообщило Министерство транспорта страны.

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"Испания приступит к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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