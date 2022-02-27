СМИ: в ФРГ один из ресторанов перестал обслуживать россиян в свете событий на Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал t-online.

По его данным, речь идет о заведении в земле Баден-Вюртемберг, на сайте которого было написано, что посетители с российским паспортом "не приветствуются". Якобы администратору понятно, что так называемые "нормальные" российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но "настало время подать сигнал" касательно событий на Украине. Ограничение входа для россиян объясняется вкладом в то, чтобы "дети смогли расти в свободной Европе", пишет t-online.

Как отметил портал, многие пользователи подвергли резкой критике такую "политику" ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые "поддерживают агрессивную войну" на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.