Кулеба заявил, что на переговорах с Россией Киев "не собирается капитулировать"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев послал делегацию на переговоры с российской стороной, чтобы выслушать ее позицию и высказать свое мнение, и "не собирается капитулировать".

"Мы едем туда, чтобы послушать, что хочет сказать Россия. Мы едем без каких-либо предварительных условий или договоренностей о том, чем могут завершиться эти переговоры. Мы едем слушать и выразить свою позицию", - сказал он в воскресенье на брифинге для иностранных журналистов, который транслироваться в Facebook.

Он добавил, что в переговорах "нет ничего плохого", если их итогом станет установление мира и конец боевых действий. "Мы не капитулируем и не отдадим ни дюйма нашей территории", - сказал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, для Украины принципиально, что встреча пройдет не в Гомеле, а именно на границе.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью. Делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским состоит из представителей МИД, Минобороны и других российских ведомств. Позже стало известно, что переговоры пройдут на белорусско-украинской границе. Российская делегация выехала с территории посольства России в Минске. Агентство БелТА сообщало, что окончательная договоренность о месте проведения переговоров была достигнута в ходе телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.