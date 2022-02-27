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СМИ: Байден предоставил Зеленскому помощь в обеспечении безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом просил о дополнительной помощи в обеспечении своей безопасности, и глава вашингтонской администрации ее предоставил. Об этом говорится в сообщении журналиста ABC Патрика Ривелла в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

"Джен Псаки сказала, что президент Украины в ходе последнего телефонного разговора с Джо Байденом запросил дополнительную помощь в обеспечении его безопасности и Байден ее предоставил", - утверждает журналист.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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