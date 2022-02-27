Столтенберг считает, что заявления РФ о силах сдерживания показывают серьезность ситуации

"Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели <...>, - утверждал он в эфире телеканала CNN. - Это подчеркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америки и Европы".

"Хотел бы высоко оценить США за их лидерство и переброску дополнительных сил в Европу", - добавил Столтенберг.

По его словам, НАТО не видит немедленной угрозы со стороны России. "Мы не видим немедленной угрозы, но мы видим куда более агрессивную Россию, которая бросает вызов нашим ключевым ценностям в вопросе безопасности, используя силу против Украины, а также угрожая союзникам НАТО", - заявил Столтенберг. Ранее НАТО задействовала оборонительные планы для подготовки организации к ответу на экстренные ситуации и защиты территорий стран альянса.

Поставки противовоздушных систем Украине

Столтенберг сообщил, что НАТО увеличивает поставки противовоздушных систем Украине. "Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить свое право на самозащиту", - сказал он.

По его словам, вопрос о членстве в НАТО может решить только Украина. "Мы поддерживали их усилия по движению в НАТО, помогали организовать оборону, выстроить обеспечивающие безопасность институты, чтобы соответствовать стандартам НАТО, победить коррупцию. Но в итоге нам нужен консенсус всех 30 союзников. Решения в НАТО принимаются именно так", - сказал он.

"Мы хотим донести до России: только Украина может решать вопрос о членстве, а союзники будут оценивать степень ее соответствия стандартам НАТО", - добавил он.

Переговоры Украины с РФ

Также Столтенберг заявил, что полностью доверяет Зеленскому в ведении переговоров с РФ. "Я полностью доверяю Зеленскому и его мнению относительно того, верно ли проводить переговоры и искать политическое решение. НАТО изначально выступало за политическое урегулирование, нам предстоит выяснить, готова ли Россия пойти на серьезные уступки и уважать суверенитет Украины", - заявил генсек НАТО.

В воскресенье Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны" и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

О стратегических силах сдерживания

Стратегические силы сдерживания предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиакомплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, ПВО.