{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, после чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.

"Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран [в Черном море]. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью Конвенции Монтрё. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это война, - сказал министр в эфире телеканала CNN Türk. - Если военный корабль [России или Украины] отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор".

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Twitter, в котором "отметил важность запрета прохода российских военных кораблей в Черное море". Многие СМИ восприняли это сообщение как то, что Анкара в самом деле приняла соответствующее решение. Между тем газета "Джумхуриет" со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщила, что Анкара не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. В посольстве РФ в Турции также сообщили ТАСС, что не получали уведомлений о закрытии проливов для прохода российских военных кораблей.

Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Как заявил ранее в пятницу Чавушоглу, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.

Совету Европы нет никакой пользы от разрыва связей с Россией, Турция выступает на стороне диалога, отметил Чавушоглу.

"Утверждения о том, что Турция не участвовала в санкциях [против России], не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения Россия. Наша цель - быть за диалог. Мы четко заявили о своей поддержке Украины, - сказал он. - Мы делаем упор на переговоры и диалог. Мы не должны соглашаться с решением о прекращении диалога. Есть ли какая-то польза для Совета Европы в разрыве связей с Россией? Нет".

Приостановка России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала сообщила, что решение комитета министров Совета Европы о приостановке прав России означает конец существования данной организации.

Теги
ТурцияЧавушоглу, МевлютВоенная операция на Украине
Санкции в отношении России
Италия отказала двум российским бортам в пролете над своей территорией
Посол России в Италии Сергей Разов заявил о нарушении разрешения ЕС о гуманитарных полетах
Италия отказала двум российским бортам в пролете над своей территорией
Читать полностью