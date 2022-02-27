Турция намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё

"Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран [в Черном море]. Турция до сих пор строго соблюдала конвенцию, мы будем прозрачно выполнять 19-ю статью Конвенции Монтрё. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это война, - сказал министр в эфире телеканала CNN Türk . - Если военный корабль [России или Украины] отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован. Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор".

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, после чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Twitter, в котором "отметил важность запрета прохода российских военных кораблей в Черное море". Многие СМИ восприняли это сообщение как то, что Анкара в самом деле приняла соответствующее решение. Между тем газета "Джумхуриет" со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщила, что Анкара не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. В посольстве РФ в Турции также сообщили ТАСС, что не получали уведомлений о закрытии проливов для прохода российских военных кораблей.

Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Как заявил ранее в пятницу Чавушоглу, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.

Совету Европы нет никакой пользы от разрыва связей с Россией, Турция выступает на стороне диалога, отметил Чавушоглу.

"Утверждения о том, что Турция не участвовала в санкциях [против России], не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения Россия. Наша цель - быть за диалог. Мы четко заявили о своей поддержке Украины, - сказал он. - Мы делаем упор на переговоры и диалог. Мы не должны соглашаться с решением о прекращении диалога. Есть ли какая-то польза для Совета Европы в разрыве связей с Россией? Нет".

Приостановка России в правах в Совете Европы происходит второй раз за время ее участия в организации. В апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ делегация России была лишена права голосовать, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. К полноценной работе на этой площадке РФ вернулась в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала сообщила, что решение комитета министров Совета Европы о приостановке прав России означает конец существования данной организации.