Адвокат Медведчука подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщила его адвокат Лариса Чередниченко.

"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест", - приводит ее комментарий издание "Страна". Чередниченко отметила, что 24 февраля руководитель личной охраны политика предупредил украинскую прокуратуру и Службу безопасности Украины о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. "В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула она.

По словам адвоката, в связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Медведчук эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязательства. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины, поэтому все процессуальные процедуры должны идти в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом и установленных гарантий прав человека.

Ранее в воскресенье внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук "сбежал" из-под домашнего ареста.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Обвинения в свой адрес политик отвергает.