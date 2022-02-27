Прокуратура Украины готова объявить Медведчука в розыск, если он нарушил домашний арест

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о готовности ее ведомства объявить в розыск главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, если подтвердится информация о нарушении им условий домашнего ареста. Ранее адвокат политика Лариса Чередниченко сообщила, что он покинул дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, однако остается в украинской столице.

"Если мы не убедимся, что он дома, мы его, конечно, будем объявлять в розыск. Как только мы его объявим в розыск и найдем его, мы пойдем в суд и будем просить для него новую меру пресечения - содержание под стражей. Я думаю, что суд в данном случае станет на нашу сторону", - сказала Венедиктова в воскресенье в интервью телеканалу "Украина-24".

По словам генерального прокурора, ведомство находится в контакте с адвокатами политика и ожидает от них информацию о его местоположении.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре текущего года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Обвинения в свой адрес политик отвергает.