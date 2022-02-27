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Военная операция на Украине
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В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли из "Градов" территории двух населенных пунктов

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что с украинской стороны использовали минометы, гранатометы и артиллерийские орудия

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенные пункты Нижнее Лозовое и Логвиново на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье.

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"Зафиксированы обстрелы 12 населенных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что по населенным пунктам Логвиново и Нижнее Лозовое вели обстрел из РСЗО "Град", "выпущено 80 и 40 снарядов" соответственно.

Кроме того, с украинской стороны использовали минометы, гранатометы и артиллерийские орудия.

Ранее в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Вооруженные силы Украины начали использовать в Донбассе более серьезное и высокоточное оружие.

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