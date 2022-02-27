МИД ФРГ рекомендовал жителям Германии отказаться от поездок в Россию

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии рекомендовало жителям страны отказаться от поездок в Россию. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что данное предупреждение касается путешествий на юг России в приграничные с Украиной регионы. При этом указывается, что "воздушные перевозки между Россией и европейскими странами сталкиваются с растущими ограничениями из-за двустороннего закрытия воздушного пространства и прекращения полетов авиакомпаниями". Вместе с тем подчеркивается, что в настоящее время использование зарубежных кредитных карт в России ограничено.

Кроме того, как пояснили в МИД ФРГ, с 24 февраля по 2 марта на юге России был закрыт целый ряд аэропортов. В нескольких регионах РФ было объявлено чрезвычайное положение. "Это может привести к ограничениям в общественной жизни", - предупредили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в воскресенье глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что Германия с 15:00 (17:00 мск) воскресенья закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. До этого на аналогичный шаг пошли ряд стран ЕС. В субботу крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.