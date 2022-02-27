Нидерланды направили на Украину противотанковые гранатометы и ЗРК Stinger

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Продукция военного назначения, обещанная Нидерландами, направляется на Украину. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны Нидерландов.

По данным ведомства, речь идет о 50 противотанковых гранатометах Panzerfaust 3 с 400 гранатами и 200 переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. "Это также относится к 100 снайперским винтовкам с 30 тыс. боеприпасов и двум судам для проведения водолазных работ, обещанным ранее", - добавили в Минобороны.

Вся эта продукция военного назначения погружена на военно-транспортный самолет, который вылетел из Эйндховена в Восточную Европу. Оттуда вооружение будет доставлено по суше на Украину. Более точную информацию относительно перемещения груза в министерстве не сообщили по соображениям безопасности.