Вандалы осквернили памятник Советской Армии в Софии

СОФИЯ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Памятник Советской Армии - освободительнице в Софии демонстративно осквернен вандалами. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, около 200 человек, вооруженных аэрозольными баллончиками, собрались в воскресенье у подножия монумента и разрисовали его оскорбительными антироссийскими лозунгами, выступали с требованием уничтожения монумента.

Усиленные наряды полиции, по информации достоверного источника, получили приказ не вмешиваться, чтобы избежать возможных провокаций, и лишь проводили фото- и видеофиксацию происходящего. Ответ на вопрос о том, почему территория памятника не была предварительно оцеплена, ведь время акции было известно заранее, получить не удалось.

Свое возмущение происходящим в разговоре с корреспондентом ТАСС выразила посол России Элеонора Митрофанова. "Возмущена происходящим, уже в понедельник официальная нота протеста будет передана в болгарский МИД, также будут предприняты шаги по восстановлению памятника", - сказала дипломат.

Монумент Советской армии подвергался нападению вандалов уже многократно. Ранее скульптурная группа была раскрашена, как герои американских комиксов. На головы фигурам надевались маски. Периодически появляются оскорбительные надписи и лозунги. Восстановление памятника после подобного рода атак, как правило, проводится силами энтузиастов при поддержке болгарской общественности. Периодически возникает вопрос о демонтаже монумента, решение о проведении которого городской совет Софии принял еще в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу тогда были прекращены, а позже ни один из мэров Софии так и не решился приступить к исполнению решения совета. Сейчас снова заговорили о переносе скульптурной группы монумента в музей социалистического искусства и разрушении постамента.