БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз приветствует беженцев с Украины и примет все усилия для поддержки принимающих их стран. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем с распростертыми объятиями тех украинцев, кто вынужден бежать <...>. Я горжусь теплым приемом, который им оказали европейцы. Мы мобилизуем все усилия, каждый евро для поддержки восточных стран-членов, чтобы они приняли и позаботились об этих беженцах", - сказала она.

Как сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон в воскресенье до экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе, с начала специальной военной операции России на Украине в страны - члены Евросоюза приехали около 300 тыс. украинцев. По ее словам, европейским государствам нужно готовиться к приему миллионов беженцев с Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.