В ПА ОБСЕ призвали к срочным переговорам об открытии гуманитарных коридоров на Украине

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарета Седерфельт вместе с бюро ассамблеи и генеральным секретарем Роберто Монтелла призвали к проведению переговоров по открытию гуманитарных коридоров на Украине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении организации.

Отмечается, что они считают необходимым "всем сторонам в конфликте и международным посредникам срочно провести переговоры об открытии безопасных гуманитарных наземных и воздушных коридоров для доставки предметов первой необходимости".

"Международному сообществу [следует] поддержать усилия гуманитарных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста, по разработке и реализации срочных планов помощи гражданскому населению Украины", - указано в заявлении.

В документе также призывают Российскую Федерацию к "немедленному и безоговорочному прекращению огня".

В ПА ОБСЕ просят парламентариев ОБСЕ всех 57 государств-участников поддержать эти призывы и активно поддерживать оперативную отправку гуманитарных пакетов на Украину, финансирование гуманитарных организаций, а также солидарно реагировать на приток беженцев. В сообщении поясняется, что последние дни Седерфельт и Монтелла находились в контакте с членами украинской делегации в ПА ОБСЕ и обсуждали, как ассамблея и широкое международное сообщество могут поддержать Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.