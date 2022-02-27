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Глава МИД Канады: Запад намерен изолировать РФ из-за ситуации на Украине

По мнению Мелани Жоли, реальное влияние западных санкций РФ ощутит в течение "пары недель"

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Запада намерены изолировать РФ из-за ситуации на Украине. Об этом в воскресенье заявила в эфире телеканала CTV глава канадского МИД Мелани Жоли.

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"Мы продолжаем рассматривать множество вариантов, чтобы убедиться, что мы изолируем Россию", - сказала она. По ее словам, одним из таких рычагов станет отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Жоли добавила, что реальное влияние западных санкций РФ ощутит в течение "пары недель".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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