Украина сообщила МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о попадании ракет в объект захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Украина сегодня проинформировала МАГАТЭ о том, что ночью ракеты попали в объект захоронения радиоактивных отходов в Киеве, но сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", - сказано в заявлении Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ указал на необходимость обеспечения безопасности таких объектов, потому что хранящиеся там радиоактивные отходы могут стать причиной серьезного радиологического воздействия.

МАГАТЭ уже сообщало в четверг, что недалеко от Харькова был поврежден электрический трансформатор на полигоне для захоронения отходов, но о выбросе радиоактивных материалов не сообщалось. Генеральный директор подчеркнул, что это должно быть четким и предупредительным указанием на необходимость избегать угрозы безопасности любого ядерного объекта. МАГАТЭ также было проинформировано о том, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ в среду проведет экстренное заседание для обсуждения ситуации с безопасностью ядерных объектов на Украине в связи с проведением российской военной операции, сообщило в воскресенье агентство Reuters.