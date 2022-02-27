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Норвегия присоединяется к санкциям ЕС в отношении России

Также Норвегия поставит военное оборудование Украине, хотя обычно не делает этого в отношении стран, находящихся в состоянии войны

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Норвегия присоединится к новым санкциям ЕС в отношении России. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

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"Мы присоединяемся к санкциям в отношении России", - сказал он.

Он сообщил также, что Норвегия поставит военное оборудование Украине, хотя обычно не делает этого в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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УкраинаНорвегияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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