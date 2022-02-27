В ДНР сообщили о гибели 15 мирных жителей за 11 дней эскалации со стороны Украины

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Число погибших мирных жителей Донецкой Народной республики (ДНР) достигло 15 человек за 11 дней эскалации со стороны украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня (СЦКК).

"С 17.02.2022 по состоянию на 21:00 27.02.2022 за 11 дней эскалации со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 643 факта ведения огня", - передает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале. "Погибли 15 мирных жителей, из них трое в освобожденном Народной милицией ДНР поселке Новогнатовка. Ранения различной степени тяжести получили 34 мирных жителя, в том числе ребенок 2006 года рождения. За текущие сутки ранены два человека", - сообщают власти ДНР.

В течение 11 суток на горловском направлении был зафиксирован 201 обстрел ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), 206 обстрелов - на Донецком направлении, 236 обстрелов - на мариупольском направлении. При этом за тот же период из 643 обстрелов в 521 случаях украинские силовики использовали тяжелое вооружение. Всего за 11 суток ВСУ выпустили по ДНР 7 889 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактических комплексов "Точка-У".

За 11 суток в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР были повреждены 240 жилых домов, 129 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. шесть медицинских учреждений, 12 образовательных учреждений, девять объектов критически важной инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения, 34 транспортных средства. В частности, в воскресенье вечером в городе Горловка в результате огня со стороны украинских силовиков были повреждены водовод и газопровод. Украинские военные не прекращают огневую активность по всей линии боевого соприкосновения с силами ДНР, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор, сообщает представительство республики в СЦКК.

В субботу представительство ДНР в СЦКК сообщало о 12 погибших и 33 раненых мирных жителях в республике за первые 10 дней эскалации конфликта в Донбассе.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.