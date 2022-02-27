В ООН считают немыслимой идею ядерного конфликта

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. ООН считает даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима", - подчеркнул Дюжаррик.

В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.