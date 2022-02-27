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Военная операция на Украине

Власти Молдавии опровергли сообщения о посадке самолетов НАТО на военном аэродроме

В Кишиневе ранее опровергли информацию об участии в военных действиях в Украине

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии опровергли информацию о том, что НАТО перебрасывает вооружения для Украины через военный аэродром в Маркулештах.

"В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы приземлились в аэропорту Маркулешты, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Молдавии закрыто. За последние три дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - говорится в Telegram-канале правительства.

Ранее власти Молдавии опровергли информацию об участии в военных действиях в Украине. В сообщении кабмина говорится, что в конституции республики прописан статус нейтралитета и власти предпринимают все усилия, "чтобы события на Украине не отразились на безопасности и спокойствии молдавских граждан".

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
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