{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Явка на референдуме в Белоруссии составила 78,61%

По данным комиссии, в Брестской области проголосовало 78,89% граждан, Витебской - 81,12%, Гомельской - 81,74%, Гродненской - 77,43%

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 78,61%. Об этом сообщил в воскресенье председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"На участки для голосования прибыло 78,61% граждан от общего количества включенных в списки для голосования", - отметил глава ЦИК.

По данным комиссии, в Брестской области проголосовало 78,89% граждан, Витебской - 81,12%, Гомельской - 81,74%, Гродненской - 77,43%, Минской - 79,46%, Могилевской - 82,94%, в Минске - 71,37%.

Глава белорусского ЦИК отметил, что "слаженный механизм всех задействованных лиц в проведении референдума позволил провести его в соответствии с действующим законодательством без каких-либо происшествий". Карпенко напомнил, что "на предыдущих референдумах в стране явка граждан была в 1995 году - 65%, более 84% в 1996 году и чуть более 90% в 2004 году".

В воскресенье в Белоруссии прошло голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

В стране были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса.

Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Ожидается, что предварительные результаты референдума станут известны через несколько часов.

Теги
Белоруссия
Военная операция на Украине
Страны G7 заявили, что РФ будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный Украине
Также G7 не признает "изменение статус-кво", которое будет в результате операции РФ на Украине
Читать полностью