Явка на референдуме в Белоруссии составила 78,61%

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 78,61%. Об этом сообщил в воскресенье председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"На участки для голосования прибыло 78,61% граждан от общего количества включенных в списки для голосования", - отметил глава ЦИК.

По данным комиссии, в Брестской области проголосовало 78,89% граждан, Витебской - 81,12%, Гомельской - 81,74%, Гродненской - 77,43%, Минской - 79,46%, Могилевской - 82,94%, в Минске - 71,37%.

Глава белорусского ЦИК отметил, что "слаженный механизм всех задействованных лиц в проведении референдума позволил провести его в соответствии с действующим законодательством без каких-либо происшествий". Карпенко напомнил, что "на предыдущих референдумах в стране явка граждан была в 1995 году - 65%, более 84% в 1996 году и чуть более 90% в 2004 году".

В воскресенье в Белоруссии прошло голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

В стране были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса.

Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Ожидается, что предварительные результаты референдума станут известны через несколько часов.