Спикер парламента Сербии считает, что Украина стала разменной монетой для Запада и РФ

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Украина стала разменной монетой для Запада в противостоянии с Российской Федерацией. Такое мнение выразил в воскресенье агентству Tanjug спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.

"Украина стала сопутствующим ущербом для Запада, который натравливал ее на Россию. <...> Ситуация на Украине - результат приближения НАТО к границам РФ, из-за чего Россия чувствовала угрозу и предупреждала, что это может повлечь за собой военный ответ", - сказал он.

"А сейчас от нас требуют осудить Россию и дают на это три дня. <...> Кто решит сейчас [в Сербии], что нужно вводить санкции в отношении России, тот не против России, а против Сербии", - убежден спикер парламента.

По мнению Дачича, Украина вместо переговоров с Россией пошла на конфликт с Москвой. Спикер усматривает в конфликте две проблемы: отношения РФ и Украины и отношения России с НАТО. По мнению политика, Запад заботится только о своих интересах, которые заключаются в том, "чтобы с Россией кто-то воевал, но чтобы это был не Запад". Ни НАТО, ни ЕС не будут помогать Киеву, поэтому конфликт не перерастет в очередную мировую войну, уверен политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.