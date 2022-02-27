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Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию

В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из РФ, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте посольства США в России.

"Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим вариантам", - указано в тексте.

В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В ответ на решение Москвы первой свое воздушное пространство для российских самолетов (в ночь на 25 февраля) закрыла Великобритания. Позднее аналогичное решение одобрили главы МИД 27 стран Евросоюза.

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