Кличко сообщил, что Киев окружен

"Мы не можем сделать этого, потому что все дороги заблокированы, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться эвакуация гражданских лиц из Киева. - В настоящий момент мы окружены". "Я только что говорил с президентом (Украины Владимиром Зеленским - прим. ТАСС), - продолжал он. - Все ощущают себя не очень хорошо".

Мэр признал, что власти столицы не полностью контролируют добровольческие батальоны территориальной обороны, которым выдали оружие. "Честно говоря, на 100% не контролируем. Мы создали территориальные батальоны быстро, но это патриотически настроенные люди", - сказал он. "Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена", - добавил Кличко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.