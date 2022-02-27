Боррель сообщил, что ЕС предоставит летальные вооружения Украине на сумму €450 млн

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму €450 млн. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму €450 млн, а также [выделить] еще €50 млн на нелетальное оружие топливо и средства защиты", - отметил Боррель.

Он также пояснил, каким образом будут финансироваться эти поставки. "Все это будет покрываться Европейским фондом мира - межправительственным фондом. Мы делаем это впервые в истории. Все [главы МИД стран ЕС] согласились или как минимум не препятствовали этому решению", - сообщил Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что доставка оружия будет производиться через Польшу. "Я благодарю Польшу, которая выступила в качестве логистического хаба для транспортировки этой помощи Украине", - сказал он.

Кроме того, Боррель сообщил о том, что ЕС поставит Украине военные самолеты. "Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.