СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в воскресенье проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай).

Последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях. Всего с начала работы всемирной организации было 10 таких сессий (каждая сессия предусматривает возможность проведения неограниченного количества заседаний на протяжении нескольких лет).