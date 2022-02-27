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Военная операция на Украине
Обновлено 

СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине

В поддержку документа проголосовали 11 членов Совета Безопасности

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в воскресенье проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совета Безопасности, против - Россия (поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим), воздержались - три (в том числе, Китай).

Последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях. Всего с начала работы всемирной организации было 10 таких сессий (каждая сессия предусматривает возможность проведения неограниченного количества заседаний на протяжении нескольких лет).

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УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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