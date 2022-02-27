Международный суд ООН подтвердил получение иска Украины к России

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Украина подала иск в Международный суд ООН, в котором обвинила РФ в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба суда.

"Украина 26 февраля продала иск к РФ в Международный суд ООН с целью проведения судебного разбирательства относительно спора, <...> касающегося интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года", - говорится документе.

В иске, по данным суда, Украина отвергает утверждения, что на Донбассе имел место геноцид, который послужил причиной признания РФ ЛНР и ДНР и проведения затем специальной военной операции против Украины. С учетом этого украинская сторона потребовала суд признать, что "Россия не имеет законного основания для действий на и против Украины с целью предотвращения и наказания за якобы имевший место геноцид".

Кроме того, заявитель обвинил РФ в планировании геноцида на Украине и потребовал ввести обеспечительные меры, "чтобы предотвратить усугубление и углубление спора".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.