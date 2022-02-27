The Guardian: Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против РФ в свете начатой Москвой операции на Украине. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя кабмина королевства.

"Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа", - сказал представитель британского правительства.

Издание подчеркнуло, что в течение ближайших дней несколько российских кораблей планировали зайти в британские порты, в частности танкер NS Champion, принадлежащий "Совкомфлоту", который должен прибыть 1 марта в терминал Флотта на Оркнейских островах в Шотландии для загрузки нефти. В субботу ряд местных активистов потребовали муниципальные власти запретить судну заходить в доки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.