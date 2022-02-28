Мэр Житомира заявил, что силовики получили приказ "стрелять на месте" в мародеров

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что силовые структуры в городе получили приказ не задерживать мародеров, а "стрелять [в них] на месте". Об этом он сообщил в воскресенье вечером на своей странице в Facebook .

"В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародеров", - сказал Сухомлин.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в четверг, что преступность на Украине в первый день начала операции российских войск упала практически до нуля. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в тот же день, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет. В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве за два дня раздали 18 тыс. автоматов членам добровольческих батальонов Сил территориальной обороны (СТО).

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.